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(Махонина) Акулина
(Махонина) Акулина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
1900
Пол
Женский
Отец
Махонин Алексей
Около 1847 г.р.
Мать
Махонина Агафья
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Махонин Алексей
Мать:
Махонина Агафья
Смерть
1900
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