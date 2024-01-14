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(Махонина) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Махонин Алексей

Мать: Махонина Агафья

Смерть
1900
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