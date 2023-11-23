Никита Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1729
Отец: Герасим Васильев
Мать: неизвестно
Никита Герасимович (1729 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Даниил, священник. Архип, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: неизвестно
(Абиссов) Борис Никитич (1765 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Никиты Герасимовича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1783 году определен во дьячк... Показать все
Смерть
Неизвестно