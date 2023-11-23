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Никита Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Герасим Васильев

Мать: неизвестно

Никита Герасимович (1729 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Даниил, священник. Архип, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1765

Сын: (Абиссов) Борис Никитин

Мать ребёнка: неизвестно

(Абиссов) Борис Никитич (1765 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Никиты Герасимовича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1783 году определен во дьячк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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