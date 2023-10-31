Кокорина (Угрюмова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Угрюмова) Мария Михайловна

Место рождения

дер. Шемино

Дата рождения

26.03.1906

Дата смерти

24.06.1982

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1906

Отец: Угрюмов Михаил Ильин

Мать: Угрюмова Надежда

дер. Шемино
Рождение ребёнка
24.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорин Михаил Иванов

Рождение ребёнка
10.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорин Михаил Иванов

Рождение ребёнка
14.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорин Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Михаил Иванов

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
24.06.1982
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