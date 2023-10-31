Кокорина (Угрюмова) Мария Михайловна
Место рождениядер. Шемино
Дата рождения26.03.1906
Дата смерти24.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1906
Отец: Угрюмов Михаил Ильин
Мать: Угрюмова Надежда
дер. Шемино
Рождение ребёнка
24.02.1931
Рождение ребёнка
10.03.1936
Рождение ребёнка
14.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
24.06.1982