Дехтерев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Дехтерев Игнатий
Мать: Дехтерева Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дехтерев Иван
Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дехтерев Филипп
Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дехтерев Иван
Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дехтерева Неизвестно
Смерть
Неизвестно