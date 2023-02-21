Дехтерев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерев Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Дехтерев Игнатий

Мать: Дехтерева Неизвестно

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дехтерев Иван

Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дехтерев Филипп

Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дехтерев Иван

Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дехтерева Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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