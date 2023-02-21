Деревяшкин Михаил Павлович
Место рожденияРоссия, Смоленская область, Тульский район
Дата рождения1895
Дата смерти18.02.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Смоленская область, Тульский район
Рождение ребёнка
08.01.1950
Дочь: Евдокимова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Булгакова Клавдия Павловна
Новогутово, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.02.1960
Шубинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область