Деревяшкин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревяшкин Михаил Павлович

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Место рождения

Россия, Смоленская область, Тульский район

Дата рождения

1895

Дата смерти

18.02.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Смоленская область, Тульский район
Рождение ребёнка
08.01.1950

Дочь: Евдокимова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Булгакова Клавдия Павловна

Новогутово, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.02.1960
Шубинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
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