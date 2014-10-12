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Минкина Пелагея Юрьевна
Минкина Пелагея Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2014
Пол
Женский
Отец
Минкин Юрий Юрьевич
1987 г.р.
Мать
Минкина (Кожемякина) Инна Владимировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
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ВВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2014
Отец:
Минкин Юрий Юрьевич
Мать:
Минкина Инна Владимировна
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