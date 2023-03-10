Серова (Алонцева) Матрёна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерова (Алонцева) Матрёна Георгиевна

Серова (Алонцева) Матрёна Георгиевна

avatar

Место рождения

сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии

Дата рождения

03.02.1903

Дата смерти

18.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1903

Отец: Олонцев Георгий

Мать: Алонцева Прасковья

сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
20.04.1921

Дочь: Зайцева Лариса

Отец ребёнка: Серов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Серов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Серов Петр Афанасьевич

с.Каменка-Лонгиново, Липецкая обл., Россия
Смерть
18.01.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Ленинград, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close