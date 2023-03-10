Серова (Алонцева) Матрёна Георгиевна
Место рождениясельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Дата рождения03.02.1903
Дата смерти18.01.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1903
Отец: Олонцев Георгий
Мать: Алонцева Прасковья
сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
20.04.1921
Дочь: Зайцева Лариса
Отец ребёнка: Серов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.07.1923
Отец ребёнка: Серов Петр Афанасьевич
с.Каменка-Лонгиново, Липецкая обл., Россия
Смерть
18.01.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Ленинград, Россия