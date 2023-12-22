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Мясников Павел Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
24.01.1896 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 8
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.

Сын: Мясников Александр Павлович

Мать ребёнка: Мясникова Мария Семенова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 32
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Мария Семенова

Смерть
Неизвестно
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