Мясников Павел Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
24.01.1896 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 8
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.
Сын: Мясников Александр Павлович
Мать ребёнка: Мясникова Мария Семенова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 32
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мясникова Мария Семенова
Смерть
Неизвестно