Свешникова Авдотья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Авдотья Константиновна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1675

Муж: Свешников Нефёд Панкратович

Рождение ребёнка
1677

Сын: Свешников Семён Нефёдович

Отец ребёнка: Свешников Нефёд Панкратович

Рождение ребёнка
1689

Сын: Свешников Степан Нефёдович

Отец ребёнка: Свешников Нефёд Панкратович

Смерть
После 1715

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