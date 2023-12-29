Свешникова Авдотья Константиновна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1675
Рождение ребёнка
1677
Сын: Свешников Семён Нефёдович
Отец ребёнка: Свешников Нефёд Панкратович
Рождение ребёнка
1689
Сын: Свешников Степан Нефёдович
Отец ребёнка: Свешников Нефёд Панкратович
Смерть
После 1715