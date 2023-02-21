Алиев Аваз Якуб оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Аваз Якуб оглы

Алиев Аваз Якуб оглы

avatar

Место рождения

город Рустави, Грузинская ССР (на 1974)

Дата рождения

17.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1974

Отец: Алиев Якуб

Мать: Алиева Сурая

город Рустави, Грузинская ССР (на 1974)
Рождение ребёнка
24.05.1996

Сын: Алиев Тимур Авазович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.06.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Развод
1999

Жена: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close