Алиев Аваз Якуб оглы
Место рождениягород Рустави, Грузинская ССР (на 1974)
Дата рождения17.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1974
Отец: Алиев Якуб
Мать: Алиева Сурая
город Рустави, Грузинская ССР (на 1974)
Рождение ребёнка
24.05.1996
Сын: Алиев Тимур Авазович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.06.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
1999
Жена: скрыто настройками приватности