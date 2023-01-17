Медведев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1899
Дата смерти22.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1979
Смерть
22.11.1979