Медведев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Николай Николаевич

Медведев Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Царево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.08.1899

Дата смерти

22.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Царево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1979
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.11.1979
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close