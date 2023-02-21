Жаворонкова (Килейникова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Килейников Иван
Мать: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
09.04.1927
Сын: Жаворонков Геннадий
Отец ребёнка: Жаворонков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаворонков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаворонков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жаворонков Николай
Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Смерть
Неизвестно