Жаворонкова (Килейникова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова (Килейникова) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Килейников Иван

Мать: Килейников Лидия

Рождение ребёнка
09.04.1927

Сын: Жаворонков Геннадий

Отец ребёнка: Жаворонков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаворонков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаворонков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Николай

Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Смерть
Неизвестно
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