Суровцов Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1813
Сын священника Николаевской Верхнееденгской церкви Тотемского уезда.
Образование
?.06.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
11.11.1834 ст.
Посвящен во священника к Христо-Рождественской Учецкой церкви Устьсысольского уезда.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Суровцов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Суровцова Александра Михайловна
Работа или профессия
С 1844 по 1854
В местном приходском училище проходил должность наставника.
Награда
29.06.1847 ст.
Награжден набедренником.
Награда
06.06.1853 ст.
За успешное прохождение должности награжден бархатною фиолетовою скуфьею.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1876