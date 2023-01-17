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Суровцов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Суровцов Дмитрий Федорович

Мать: Суровцова Татьяна Яковлевна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Верхнееденгской церкви Тотемского уезда.
Образование
?.06.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
11.11.1834 ст.
Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Посвящен во священника к Христо-Рождественской Учецкой церкви Устьсысольского уезда.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Суровцов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Суровцова Александра Михайловна

Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 1844 по 1854
В местном приходском училище проходил должность наставника.
Награда
29.06.1847 ст.
Награжден набедренником.
Награда
06.06.1853 ст.
За успешное прохождение должности награжден бархатною фиолетовою скуфьею.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Александра Михайловна

Смерть
1876
Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
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