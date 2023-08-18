Скрябина (Власова) Василиса Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина (Власова) Василиса Матвеева

Место рождения

село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Стефанида Парфенова

Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Наталья Парфенова

Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Скрябин Иван Парфенов

Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Васса Парфенова

Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Настасья Парфенова

Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Скрябин Варлам Парфенов

Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Парфен Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1797