Скрябина (Власова) Василиса Матвеева
Место рождениясело Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Стефанида Парфенова
Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Наталья Парфенова
Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Васса Парфенова
Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Настасья Парфенова
Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Скрябин Парфен Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797