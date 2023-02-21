Циновников Семен Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циновников Семен Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Циновников Василий Семенович

Мать ребёнка: Развожаева Настасья Герасимовна

Рождение ребёнка
28.09.1897

Дочь: Вискова Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Развожаева Настасья Герасимовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Циновников Владимир Семенович

Мать ребёнка: Развожаева Настасья Герасимовна

Пичер, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1953
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