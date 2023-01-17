Чередова (Ефимова) Пелагея Пахомовна
Место рождения
Дата рождения03.05.1885 ст.
Дата смерти19.06.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1885 ст.
Отец: Ефимов Пахомий Ефимов
Мать: Ефимова Елена Зотовна
Крещение
04.05.1885 ст.
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.
Дочь: Чередова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.
Сын: Чередов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.
Дочь: Чередова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
15.05.1913 ст.
Сын: Чередов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
01.06.1915 ст.
Дочь: Михеева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
31.10.1919 ст.
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
07.10.1922
Сын: Чередов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
05.09.1925
Дочь: Чередова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1926
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Смерть
19.06.1934
Причина смерти: опухоль мозга