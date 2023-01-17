Чередова (Ефимова) Пелагея Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова (Ефимова) Пелагея Пахомовна

Чередова (Ефимова) Пелагея Пахомовна

avatar

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.05.1885 ст.

Дата смерти

19.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1885 ст.

Отец: Ефимов Пахомий Ефимов

Мать: Ефимова Елена Зотовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
04.05.1885 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.

Дочь: Чередова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.

Сын: Чередов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.

Дочь: Чередова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1913 ст.

Сын: Чередов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1915 ст.

Дочь: Михеева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1919 ст.

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1922

Сын: Чередов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1925

Дочь: Чередова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Чередов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.06.1934
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: опухоль мозга
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close