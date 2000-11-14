Димитрева (Сердюк) Христинья
Место рождения
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти14.11.2000
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Чухнов
Смерть
14.11.2000
Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область