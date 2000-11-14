Димитрева (Сердюк) Христинья 15.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Димитрева (Сердюк) Христинья

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Место рождения

Ащебутак, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

14.11.2000

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ащебутак, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Чухнов

Смерть
14.11.2000
Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область

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