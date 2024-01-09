Мусатов Иван Грирорьевич
Место рожденияс.Тихменево Кузнецкий район Пензенская обл.
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Мусатов Григорий
Мать: Мусатова Наталья
с.Тихменево Кузнецкий район Пензенская обл.
Рождение ребёнка
21.01.1946
Дочь: Луткова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мусатова Вера Васильевна
г.Кузнецк, Пензенская обл.
Смерть
Неизвестно