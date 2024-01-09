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Мусатов Иван Грирорьевич

Место рождения

с.Тихменево Кузнецкий район Пензенская обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мусатов Григорий

Мать: Мусатова Наталья

с.Тихменево Кузнецкий район Пензенская обл.
Рождение ребёнка
21.01.1946

Дочь: Луткова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мусатова Вера Васильевна

г.Кузнецк, Пензенская обл.
Смерть
Неизвестно
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