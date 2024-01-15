Никита Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1671
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Матвей Никитин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно