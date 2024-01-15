Никита Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1690 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1671

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Матвей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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