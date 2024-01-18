Малютина Евдокия Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Евдокия Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Малютин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Сын: Малютин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Малютин Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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