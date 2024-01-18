Малютина Евдокия Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Малютин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Сын: Малютин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Малютин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно