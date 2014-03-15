Сафиуллина Закия Харисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина Закия Харисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1954

Дата смерти

15.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1983

Сын: Каюпов Айрат Ильгизович

Отец ребёнка: Каюпов Ильгиз Закиевич

Рождение ребёнка
22.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каюпов Ильгиз Закиевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.03.2014
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