Сафиуллина Закия Харисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1954
Дата смерти15.03.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1983
Отец ребёнка: Каюпов Ильгиз Закиевич
Рождение ребёнка
22.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каюпов Ильгиз Закиевич
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.03.2014