Иванова (Морозова) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Морозова) Таисия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Григорий Абрамович

Мать: Морозова Анна

Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Иванов Владислав Генадьевич

Отец ребёнка: Иванов Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина Генадьевна

Отец ребёнка: Иванов Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Генадий