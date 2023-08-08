Иванова (Морозова) Таисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Григорий Абрамович
Мать: Морозова Анна
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Иванов Владислав Генадьевич
Отец ребёнка: Иванов Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ирина Генадьевна
Отец ребёнка: Иванов Генадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Генадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Генадий