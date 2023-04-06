Крылов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 или 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 или 1869
Отец: Крылов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Сын: Крылов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903
Дочь: Крылова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна
Рождение ребёнка
1904 или 1905
Сын: Крылов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Дочь: Крылова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914
Дочь: Крылова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна
Бракосочетание
Неизвестно
Мартыново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Неизвестно