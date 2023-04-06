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Крылов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 или 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1865 и 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 или 1869

Отец: Крылов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893 или 1894

Сын: Крылов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Крылов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903

Дочь: Крылова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна

Рождение ребёнка
1904 или 1905

Сын: Крылов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна

Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Дочь: Крылова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна

Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914

Дочь: Крылова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Анна Асинкритовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Анна Асинкритовна

Мартыново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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