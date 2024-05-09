Дзера Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дзера Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзера (Аксенова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дзера Борис Степанович

Мать ребёнка: Дзера (Аксенова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Дзера Игорь Степанович

Мать ребёнка: Дзера (Аксенова) Анастасия Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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