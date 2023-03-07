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Булатова Агафия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Булатов Семен Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Феофанов

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Булатов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Феофанов

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Булатов Василий Феофанов

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Булатов Иван Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Феофанов

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Василий Феофанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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