Чеснокова (Мишина) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1926
Дата смерти28.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чесноков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1965
Сын: Чесноков Александр Александрович
Отец ребёнка: Чесноков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чесноков Александр Андреевич
Смерть
28.06.1976