Чеснокова (Мишина) Екатерина Васильевна 28.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чеснокова (Мишина) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1926

Дата смерти

28.06.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чесноков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1965

Сын: Чесноков Александр Александрович

Отец ребёнка: Чесноков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
25.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чесноков Александр Андреевич

Смерть
28.06.1976

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