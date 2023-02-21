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Ильиных Федор Иванович
Ильиных Федор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1805
Пол
Мужской
Отец
Ильиных Иван Стефанов
Вычислено 1738 г.р.
Мать
(Ильиных) Афимья
Вычислено 1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец:
Ильиных Иван Стефанов
Мать:
Афимья
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