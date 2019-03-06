Шхманов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шхманов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2019

Отец: не указан

Мать: Свешникова Елизовета Анатольевна

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