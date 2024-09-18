Лепехина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Лепехина) Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Лепехин Ефим Арефиевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лепехина) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Лепехин Ефим Арефиевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Лепехин Ефим Арефиевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Лепехин Ефим Арефиевич
Смерть
Неизвестно