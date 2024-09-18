Лепехина Анна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Ефим Арефиевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Лепехина) Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Лепехин Ефим Арефиевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лепехина) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Лепехин Ефим Арефиевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лепехин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Лепехин Ефим Арефиевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Лепехин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Лепехин Ефим Арефиевич

Смерть
Неизвестно

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