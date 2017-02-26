Субботина (Ладейщикова) Людмила
Место рождения
Дата рождения01.02.1949
Дата смерти26.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Сын: Субботин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Субботин Анатолий Александрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Кондрущенкова Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Субботин Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работала на стекольном заводе
Смерть
26.02.2017
болела после инсульта