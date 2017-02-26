Субботина (Ладейщикова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина (Ладейщикова) Людмила

Субботина (Ладейщикова) Людмила

avatar

Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

01.02.1949

Дата смерти

26.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Субботин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Субботин Анатолий Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Кондрущенкова Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Субботин Анатолий Александрович

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Анатолий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
работала на стекольном заводе
Смерть
26.02.2017
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
болела после инсульта
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close