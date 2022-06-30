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Величутин Александр Васильевич

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Место рождения

Жуковская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.10.1938

Дата смерти

30.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1938

Отец: Величутин Василий Варсанофьевич

Мать: Величутина Анна Сергеевна

Жуковская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.04.1964

Жена: Величутина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
07.02.1965

Сын: Величутин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Величутина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Величутина Мария Николаевна

дер. Никулинская Вологодской обл.
Смерть
30.06.2022
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