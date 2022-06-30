Величутин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1938
Дата смерти30.06.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1938
Бракосочетание
15.04.1964
Рождение ребёнка
07.02.1965
Сын: Величутин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Величутина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Величутина Мария Николаевна
дер. Никулинская Вологодской обл.
Смерть
30.06.2022