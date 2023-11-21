Чепа Петр Демидович
Место рожденияс. Н.Троицк Минусинского р-на Красноярского края
Дата рождения12.07.1911
Дата смерти26.06.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Н.Троицк Минусинского р-на Красноярского края
Рождение ребёнка
06.09.1941
Дочь: Иванова Нина Петровна
Мать ребёнка: Чепа Параскева Федоровна
г. Черногорск Красноярский край РСФСР
Смерть
26.06.1962
г. Черногорск ?