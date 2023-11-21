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Чепа Петр Демидович

Место рождения

с. Н.Троицк Минусинского р-на Красноярского края

Дата рождения

12.07.1911

Дата смерти

26.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Н.Троицк Минусинского р-на Красноярского края
Рождение ребёнка
06.09.1941

Дочь: Иванова Нина Петровна

Мать ребёнка: Чепа Параскева Федоровна

г. Черногорск Красноярский край РСФСР
Смерть
26.06.1962
г. Черногорск ?
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