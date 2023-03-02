Рыбалко (Схоменко) Полина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбалко (Схоменко) Полина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1910

Отец: Схоменко Яков Павлов

Мать: Схоменко Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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