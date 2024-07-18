(Gusar) Kattris
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Gusar Rein
Отец ребёнка: Gusar Simon
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Gusar) Lotte
Отец ребёнка: Gusar Simon
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Gusar) Liese
Отец ребёнка: Gusar Simon
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Gusar) Ilze
Отец ребёнка: Gusar Simon
Рождение ребёнка
1836
Сын: Gussar Jurr
Отец ребёнка: Gusar Simon
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Gussar) Anne
Отец ребёнка: Gusar Simon
Смерть
Неизвестно