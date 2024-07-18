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(Gusar) Kattris

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1824 г.р.
1827 г.р.
1830 г.р.
1833 г.р.
1836 г.р.
1847 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Gusar Rein

Отец ребёнка: Gusar Simon

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Gusar) Lotte

Отец ребёнка: Gusar Simon

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Gusar) Liese

Отец ребёнка: Gusar Simon

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Gusar) Ilze

Отец ребёнка: Gusar Simon

Рождение ребёнка
1836

Сын: Gussar Jurr

Отец ребёнка: Gusar Simon

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Gussar) Anne

Отец ребёнка: Gusar Simon

Смерть
Неизвестно

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