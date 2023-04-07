Мартышов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартышов Алексей

Мать: Мартышова Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартышова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартышова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартышова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартышова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартышова Надежда

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Военная служба
Неизвестно
Выбыл из армии: погиб?
Смерть
Неизвестно
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