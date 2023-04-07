Мартышов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартышова Надежда
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Военная служба
Неизвестно
Выбыл из армии: погиб?
Смерть
Неизвестно