Полушин Анатолий
Место рождения
Дата рождения21.06.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полушина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
26.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полушина Екатерина Николаевна
Смерть
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область