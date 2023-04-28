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Полушин Анатолий

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

21.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полушина Екатерина Николаевна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полушина Екатерина Николаевна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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