Селезнева (Путятина) Домникия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Путятин Андрей Иванович
Мать: Ульяна Васильевна
Бракосочетание
19.05.1835
Рождение ребёнка
20.01.1837
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
01.10.1838
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1840
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1841
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
10.05.1843
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
20.04.1851
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
12.02.1853
Сын: Селезнев Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
18.01.1855
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно