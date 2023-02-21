Спиридонова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

14.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Спиридонов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Александрович

Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Спиридонова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Александрович

Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.11.1927

Сын: Спиридонов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Александрович

Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
14.06.1971
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