Спиридонова Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти14.06.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Спиридонов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Спиридонова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
17.11.1927
Сын: Спиридонов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Александрович
Смерть
14.06.1971