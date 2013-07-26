Демин Герман Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1924
Дата смерти26.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дёмина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дёмина Евгения Ивановна
Смерть
26.07.2013