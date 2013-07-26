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Демин Герман Яковлевич

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Место рождения

Красноармейск, Красноармейск, Московская область

Дата рождения

28.02.1924

Дата смерти

26.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дёмина Евгения Ивановна

Смерть
26.07.2013
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