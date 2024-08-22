Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти29.03.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)
Рождение ребёнка
29.05.1864 ст.
Дочь: Сурина Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)
Рождение ребёнка
09.05.1875 ст.
Сын: Сурин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)
Рождение ребёнка
17.08.1876 ст.
Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)
Смерть
29.03.1909 ст.
В возрасте 75 -и лет; "от старости" - вдова, крестьянка Нижнего Белоомута.