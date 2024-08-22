Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

29.03.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сурин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сурин Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1864 ст.

Дочь: Сурина Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1875 ст.

Сын: Сурин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1876 ст.

Сын: Сурин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
29.03.1909 ст.
Белоомут, Луховицы, Московская область
В возрасте 75 -и лет; "от старости" - вдова, крестьянка Нижнего Белоомута.

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