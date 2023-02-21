Чугунов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1990

Отец: Чугунов Петр Павлович

Мать: Чугунова Валентина Иосифновна

Рождение ребёнка
12.07.2024

Сын: Чугунов Матвей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.2027

Дочь: Чугунова Анна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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