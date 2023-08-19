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Хмелев Петр Павлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Хмелев Павел Наумович

Мать: Хмелева Дарья Симеоновна

Военная служба
10.09.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 333-й пехотный Глазовский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия пер... Показать все
Военная служба
04.10.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 133-й Глазовский полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина выбытия ране... Показать все
Бракосочетание
23.10.1920

Жена: Грек Мария Юлиановна

Смерть
Неизвестно