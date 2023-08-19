Хмелев Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Хмелев Павел Наумович
Мать: Хмелева Дарья Симеоновна
Военная служба
10.09.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 333-й пехотный Глазовский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия пер... Показать все
Военная служба
04.10.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 133-й Глазовский полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина выбытия ране... Показать все
Бракосочетание
23.10.1920
Жена: Грек Мария Юлиановна
Смерть
Неизвестно