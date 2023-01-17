Насырова (Горбатенкова) Светлана Павловна
Место рождения
Дата рождения14.04.1950
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1950
Отец: Горбатенков Павел
Рождение ребёнка
22.01.1972
Дочь: Магдалинская Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Насыров Сергей Хасанович
Рождение ребёнка
24.01.1972
Дочь: Магдалинская Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1976
Дочь: Комарова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Насыров Сергей Хасанович