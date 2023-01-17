Насырова (Горбатенкова) Светлана Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова (Горбатенкова) Светлана Павловна

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Место рождения

Тихановка, Суткинская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

14.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1950

Отец: Горбатенков Павел

Мать: Горбатенкова Нина Ефремовна

Тихановка, Суткинская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1972

Дочь: Магдалинская Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Насыров Сергей Хасанович

Рождение ребёнка
24.01.1972

Дочь: Магдалинская Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1976

Дочь: Комарова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Насыров Сергей Хасанович

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