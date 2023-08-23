Юрков Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Юрков Степан

Мать: Юркова Мария

Смерть
1836
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