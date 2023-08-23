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Юрков Леонтий
Юрков Леонтий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Юрков Степан
1740 г.р.
Мать
Юркова Мария
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Юрков Степан
Мать:
Юркова Мария
Смерть
1836
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