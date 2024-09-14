Торопов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Торопов) Нина
Мать ребёнка: Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
директор первой школы в Рогачево http://dmkray.ru/melnik-o-m.html
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина
Мать ребёнка: Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна
Младше михаила, закончила институт в Москве и работала инженером. Жили в Гатчине, было двое сыновей: Валерий ( умер в 46 лет) и Дмитрий. Дмитрий живет с мамой в санкт петербурге
Рождение ребёнка
01.05.1926
Мать ребёнка: Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна
Учился в Московском автородорожном интституте в Дмитрове
Смерть
Неизвестно
Имел проблемы с сердцем?, умер от онкологии?