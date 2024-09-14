Торопов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торопов) Нина

Мать ребёнка: Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
директор первой школы в Рогачево http://dmkray.ru/melnik-o-m.html
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина

Мать ребёнка: Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна

Младше михаила, закончила институт в Москве и работала инженером. Жили в Гатчине, было двое сыновей: Валерий ( умер в 46 лет) и Дмитрий. Дмитрий живет с мамой в санкт петербурге
Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Торопов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна

Учился в Московском автородорожном интституте в Дмитрове
Смерть
Неизвестно
Имел проблемы с сердцем?, умер от онкологии?

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