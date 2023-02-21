Костицына Степанида Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костицына Степанида Афиногеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1795

Муж: Костицын Семен Еремеевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Костицына Анна Семеновна

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Суровцов Петр Семенович

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Папина Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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