Костицына Степанида Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Костицына Анна Семеновна
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Папина Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Смерть
После 1850
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область