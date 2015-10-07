Лазарев Владимир Павлович
Место рожденияРоссия, Иркутская область, г. Бодайбо
Дата рождения16.10.1943
Дата смерти07.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1943
Отец: Лазарев Павел Яковлевич
Россия, Иркутская область, г. Бодайбо
Рождение ребёнка
18.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазарева Людмила Евгеньевна
Бракосочетание
04.06.1967
Рождение ребёнка
07.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазарева Людмила Евгеньевна
Смерть
07.10.2015