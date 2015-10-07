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Лазарев Владимир Павлович

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Место рождения

Россия, Иркутская область, г. Бодайбо

Дата рождения

16.10.1943

Дата смерти

07.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1943

Отец: Лазарев Павел Яковлевич

Мать: Лазарева Мария Максимовна

Россия, Иркутская область, г. Бодайбо
Рождение ребёнка
18.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Людмила Евгеньевна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.06.1967

Жена: Лазарева Людмила Евгеньевна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Людмила Евгеньевна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.10.2015
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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