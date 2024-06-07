Буинский Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1888
Дата смерти02.10.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1888
Отец: Буинский Матвей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1915
Дочь: Слепцова (Буинская) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Буинская (Зеленцова) Анна Николаевна
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.10.1959