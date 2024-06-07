Буинский Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуинский Петр Матвеевич

Буинский Петр Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1888

Дата смерти

02.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1888

Отец: Буинский Матвей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1915

Дочь: Слепцова (Буинская) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Буинская (Зеленцова) Анна Николаевна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.10.1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.