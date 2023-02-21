Салангина Ирина Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салангина Ирина Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Салангин Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Салангин Артем Михайлович

Рождение ребёнка
1698

Сын: Салангин Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Салангин Артем Михайлович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Салангин Лука Артемьевич

Отец ребёнка: Салангин Артем Михайлович

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Васса Артемьева

Отец ребёнка: Салангин Артем Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салангин Артем Михайлович

Смерть
После 1710
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