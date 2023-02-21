Салангина Ирина Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Салангин Степан Артемьевич
Отец ребёнка: Салангин Артем Михайлович
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Салангин Артем Михайлович
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Салангин Артем Михайлович
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Васса Артемьева
Отец ребёнка: Салангин Артем Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710