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Капранова Мария Ананьева

Место рождения

Сенево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
05.07.1842

Муж: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1845

Сын: Капранов Иван Осипов

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1847

Сын: Капранов Георгий Осипов

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Капранова Акилина Осипова

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1849

Дочь: Капранова Ксения Осипова

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1851

Дочь: Капранова Аграфена Осипова

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1855

Сын: Капранов Прокопий Осипов

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1856

Дочь: Капранова Ефимия Осипова

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1858

Дочь: Ирина Осипова

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
10.02.1862

Сын: Капранов Дмитрий Осипов

Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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