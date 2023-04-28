Капранова Мария Ананьева
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1842
Рождение ребёнка
23.09.1845
Сын: Капранов Иван Осипов
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Рождение ребёнка
05.04.1847
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Капранова Акилина Осипова
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Рождение ребёнка
14.01.1849
Дочь: Капранова Ксения Осипова
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Рождение ребёнка
15.06.1851
Дочь: Капранова Аграфена Осипова
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Рождение ребёнка
27.02.1855
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Рождение ребёнка
07.07.1856
Дочь: Капранова Ефимия Осипова
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Рождение ребёнка
05.04.1858
Дочь: Ирина Осипова
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Рождение ребёнка
10.02.1862
Отец ребёнка: Капранов Осип (Иосиф) Кузьмин
Смерть
Неизвестно